Куда во Владивостоке можно сдать клеща на анализ?

Клещи в 2023 году гораздо активнее, чем в прошлом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезон активности клещей в Приморском крае продолжается. По данным специалистов, за последнюю неделю зарегистрировано более 200 присосавшихся насекомых. Всего с начала сезона в марте люди сняли с себя 635 клещей. Впереди долгие и долгожданные майские выходные – пора шашлыков, походов и дачных работ. В Роспотребнадзоре рассказали, куда можно сдать клеща на анализ в выходные дни. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Этот сезон выдался «богатым» на укусы – количество случаев почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из 365 укушенных только 199 – это дети. В трех случаях специалисты лаборатории обнаружили антиген клещевого энцефалита, что очень опасно. К счастью, никто из покусанных не заразился недугом. Также на диагностике оказались и клещи с боррелиями и риккетсиями.

Выходные в этот раз будут длинными – целых четыре дня, начиная с субботы, 6 мая, и по вторник, 9 мая, включительно. В связи с этим в Роспотребнадзоре решили усилить работу лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

8 мая будет работать дежурная служба на Стрельникова, 3. Принести сюда клеща можно будет с 9 до 11 часов, в этот же день уже будет известен результат исследования. В будние дни ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае работает в штатном режиме: с 9 до 15. Телефон для справок – 8 (423) 249-67-06.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», лаборатория особо опасных инфекций на Сельской, 3Б, работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 16.40 часов. Телефон для справок – 8 (423) 244-12-78.

Специалисты еще раз напомнили, что после обнаружения присосавшегося клеща следует немедленно его удалить. Если не знаете, как сделать это самостоятельно, то лучше обратиться в медицинскую организацию.

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