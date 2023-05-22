Карантин из-за нового очага АЧС ввели на втором свиноводческом комплексе в Приморье

Ситуацию прокомментировал руководитель ветеринарной инспекции. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Приморье на свиноводческом комплексе в Михайловском районе зафиксировали второй очаг АЧС. По распоряжению губернатора края Олега Кожемяко в учреждении ввели карантин, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились специалисты приморской ветеринарной инспекции, вирус обнаружили на территории свиноводческого комплекса «Ленинский-1» в селе Первомайское.

– «Ленинский-1» и «Ленинский-2» находятся на расстоянии 500 метров друг от друга, поэтому мы ожидали такого развития ситуации и были готовы. На территории данных свинокомплексов уже проведены все необходимые противоэпизоотические мероприятия, выставлены дезбарьеры, – рассказал руководитель инспекции Станислав Крушинский.

В угрожаемую зону попало село Галенки Октябрьского муниципального округа.

Напомним, что ранее вирус африканской чумы свиней выявили на территории «Ленинский-2» ООО «Русагро-Приморье».

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