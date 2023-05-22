В Приморье Красноармейский район преобразуют в округ

Административный центр не изменится. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

В Приморье Красноармейский район планируют превратить в муниципальный округ, объединив все населенные пункты. Об этом рассказали в пресс-службе ЗС ПК. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Объединить в округ планируют городское поселение Восток, а вместе с ним Богуславец, Вострецово, Вербовка, Гончаровка, Гоголевка, Глубинное, Дальний Кут, Дерсу, Измайлиха, Крутой Яр, Лукьяновка, Лимонники, Мельничное, Молодежное, Метеоритный, Новокрещенка, Незаметное, Новопокровка, Островной, Покровка, Ромны, Рощино, Саровка, Тимохов ключ, Таборово и Таежное. Административный центр не изменится.

Напомним, что муниципальная реформа в 2023 году затронула и другие бывшие районы Приморья. В этом году в крае появились Шкотовский, Черниговский, Партизанский.

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