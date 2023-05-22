В новом туристическом сезоне Приморье готовится принять 3,5 миллиона гостей

В крае прошла пресс-конференция по развитию туризма. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В 2023 году Приморье планирует принять около 3,5 миллиона гостей, почти 60% придется на высокий сезон. По словам руководителя краевого агентства по туризму Арсения Крепского, край интересен другим для путешествий и отдыха, предлагает разные виды досуга – семейный отдых и экстремальные активности. Подготовку туротрасли региона обсудили на пресс-конференции.

– Основная тенденция сейчас – расширение сезонов баз отдыха. На данный момент мы фиксируем рост предложений мест размещения, которые предоставляют услуги с 30 апреля по 30 октября и не ограничиваются морским купанием. Они могут располагаться на берегу за счет велопрогулок, йога-туров, ретритов. Туристический сезон расширяется и не ограничивается хорошей погодой, – отметил Арсений Крепский.

По словам директора туристско-информационного центра региона Ольги Гуревич, имидж региона создают различные мероприятия, например, сейчас в Приморье стараются сделать новую туристическую точку в Дальнегорске.

Руководитель проектов развития новых бизнес-единиц Русской рыбопромышленной компании Елена Куприянова отметила, что поднять популярность Приморья помогли гастрономические фестивали, которые повышают внимание к местной кухне и продуктам, один из таких – «О!Мега Вкус». Подробнее о предстоящем мероприятии можно прочитать в отдельном материале «Комсомолки».

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