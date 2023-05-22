Во Владивостоке обвалился козырек подъезда жилого дома

Происшествие случилось на Первой Речке. Фото: Предоставлено очевидцами

Козырек пятого подъезда жилого дома на проспекте Острякова, 3, в районе Первой Речки обрушился около 14 часов в понедельник, 22 мая. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Бетонная плита вместе с опорами рухнула на асфальт перед подъездной дверью и зацепила цветную ограду придомового палисадника, где растут кусты и цветы.

– Сразу приехала управляющая компания, – рассказывает собеседница издания, очевидец происшествия. – Специалисты сказали, что посмотрят, как можно починить, но люди говорят, что им не нужно чинить козырьки, а надо ставить новые.

Отметим, что панельный дом построен в 1970 году.

Козырек обрушился над пятым подъездом. Фото: Предоставлено очевидцами

«КП» выясняет подробности происшествия. Новость обновляется.

Редакция обратилась за комментариями в администрацию Владивостока и в прокуратуру Приморского края. Также мы связались с управляющей компанией дома – ООО «УК Комплексное обслуживание домов». Там комментировать ситуацию пока не готовы.

Напомним, в октябре 2021 года в поселке Новый в Надеждинском районе подъездный козырек рухнул на мужчину. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшего от огромной плиты, однако он скончался на больничной койке.

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