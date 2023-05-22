Во Владивостоке обвалился козырек подъезда жилого дома

Происшествие случилось на Первой Речке.
Фото: Предоставлено очевидцами
Козырек пятого подъезда жилого дома на проспекте Острякова, 3, в районе Первой Речки обрушился около 14 часов в понедельник, 22 мая. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.
Бетонная плита вместе с опорами рухнула на асфальт перед подъездной дверью и зацепила цветную ограду придомового палисадника, где растут кусты и цветы.
– Сразу приехала управляющая компания, – рассказывает собеседница издания, очевидец происшествия. – Специалисты сказали, что посмотрят, как можно починить, но люди говорят, что им не нужно чинить козырьки, а надо ставить новые.
Отметим, что панельный дом построен в 1970 году.
Козырек обрушился над пятым подъездом.
Фото: Предоставлено очевидцами
«КП» выясняет подробности происшествия. Новость обновляется.
Редакция обратилась за комментариями в администрацию Владивостока и в прокуратуру Приморского края. Также мы связались с управляющей компанией дома – ООО «УК Комплексное обслуживание домов». Там комментировать ситуацию пока не готовы.
Напомним, в октябре 2021 года в поселке Новый в Надеждинском районе подъездный козырек рухнул на мужчину. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшего от огромной плиты, однако он скончался на больничной койке.
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