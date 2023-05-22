Прокуратура начала проверку из-за смерти женщины во время забега на гору Литовка

Медики прибыли к пострадавшей, но она скончалась. Фото: Милана СОКОЛ

Проверка организована Большекаменской межрайонной прокуратурой по факту смерти участницы спортивного забега на горе Литовка в Приморском крае, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Во время мероприятия, состоявшегося 20 мая 2023 года, скончалась женщина 1969 года рождения. В 11:40 (04:40 мск) начался трейловый забег, а в 3 часа ночи 21 мая скорая медицинская помощь констатировала смерть участницы.

– Ход и результаты доследственной проверки находятся под контролем межрайонной прокуратуры. Также надзорное ведомство оценит соответствие требованиям законодательства при организации спортивного мероприятия и принятым мерам безопасности для участников, – уточнили в прокуратуре.

Как пояснили организаторы забега, женщина не уложилась в контрольное время на середине выбранной дистанции и была исключена из соревнования. Ей предложили доехать до финиша, но она решила продолжить путь вне зачета. Как ранее выяснила «КП», погибшей Екатерине С. было 54 года.

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