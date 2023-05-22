В Уссурийске 22 мая загорелось общежитие

18 человек эвакуировались самостоятельно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уссурийске 22 мая случился пожар в общежитии агропромышленного колледжа. Когда специалисты прибыли на место из окна пятого этажа валил дым, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края.

В 10:35 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании на улице Октябрьская. Уже через пять минут на месте работали спасатели. До того, как пожарные прибыли на место самостоятельно из общежития эвакуировались 18 человек.

В загоревшейся комнате испортились личные вещи студентов и бытовая техника. Редакции рассказали, что студентов во время ЧП в комнате не было. Погибших и пострадавших нет. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания.

Напомним, в 2019 году вспыхнул пожар в 33 школе Владивостока. В одном из помещений учебного заведения загорелся хозяйственный хлам. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Все ученики и работники вовремя эвакуировались, никто не пострадал.

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