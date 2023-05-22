Эксперты объяснили, от чего умерла спортсменка во время трейлового забега на гору Фалаза

СУ СК РФ по Приморскому краю проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шкотовском районе идет доследственная проверка сообщений СМИ о смерти спортсменки во время трейлового забега на гору Фалаза. Эксперты заключили, от чего она умерла. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

54-летняя Екатерина С. из Большого Камня бежала среднюю дистанцию «Курумы Фалазы» длиною 15 километров. В один момент женщину сняли с дистанции из-за того, что она не укладывалась во время, но она продолжила маршрут уже сама. В итоге Екатерине стало плохо, она погибла.

Согласно заключению эксперта, смерть наступила от острой коронарной недостаточности. Это нарушение работы сердечно-сосудистой системы, при котором сердечная мышца не получает достаточного количества кислорода.

СУ СК РФ по Приморскому краю проводит проверку по признакам преступления по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что редакция связалась с организатором мероприятия Алексеем Чахловым, чтобы узнать, были ли от участницы жалобы на здоровье.

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