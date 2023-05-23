Автоэксперт из Приморья опроверг мифы о машинах китайского автопрома

Беседа прошла во время прямой трансляции с открытой студии на яхте. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Дальний Восток всколыхнули новости о запрете ввоза японских подержанных авто. Несмотря на то, что в Стране восходящего солнца отказались от затеи, изменений в кривой спроса и предложения не избежать. Китайские автоконцерны заходят на российский рынок аж с 2013 года – да, задолго до «коронакризиса». Это было сделано, чтобы занять сильные позиции. Модели CHERY с 2021 года начали обходить некоторые японские иномарки по продажам. В рамках открытой студии на яхте во время Vladivostok Boat Show мы не упустили шанса побеседовать с экспертом об этой динамике. О причинах выбора авто из Китая на волне 90.4 FM побеседовали с Дмитрием Макарчуком, главой отдела продаж CHERY в Приморье.

– Все прекрасно осознают близость КНР. Многие смотрели на эти автомобили давно. <…> Конечно, не все готовы сразу экспериментировать, некоторые остаются в стереотипном мышлении, но большое количество покупателей уже радостно эксплуатирует китайские авто.

Порой случается, что дальневосточники отказываются даже от премиальных европейских авто. Причина стара как мир – надоело ремонтировать, а запчастей… не достать. На вопрос о том, почему отношение приморцев поменялось (47% опрошенных в регионе, согласно исследованиям АВТОСТАТа, смотрят с оптимизмом и надеждой на китайский автопром), собеседник подчеркнул, что работает сарафанное радио.

На выставке представили не только морскую технику. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

– Когда мы заходили (кстати, мы первые занялись китайским автопромом), у людей уже был явный интерес к новому сегменту. Сейчас я встречаю своих бывших клиентов довольными, счастливыми. Они отмечают, что теперь советуют к покупке китайские машины своим знакомым. <…> в какой-то момент спрос стал настолько велик, что были разобраны все модели в линейке CHERY. Теперь мы тщательно следим за наличием

Есть ли мифы, которые может разрушить эксперт? Опровергнем сразу: неправда то, что «китайцы» быстро гниют, ржавеют, а электронику разрушает мороз.

Дмитрий Макарчук. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

– Ничем не подкрепленные слухи, которые при этом действительно волнуют автомобилистов, разбиваются об объективные аргументы, – подчеркнул Дмитрий Макарчук.

Среди тем, которые интересовали гостей Vladivostok Boat Show, спикер также отметил стоимость, гарантию, наличие дилерского центра для обслуживания и ремонта. Спрашивали и про тест-драйвы: компания предоставляет возможность кататься целый день.

Напомним, открытая студия вела трансляцию на яхте два дня. Мы успели побеседовать о рыбалке, туризме, тонкостях получения «морских» прав и многом другом с экспертами.

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