Уснувший за рулем водитель во Владивостоке устроил массовое ДТП

Авария произошла на Народном проспекте. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Ранним утром 23 мая в столице Приморья произошло массовое ДТП. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, виновник аварии уснул за рулем. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам приморцев, все случилось на Народном проспекте. Водитель Toyota Corolla Axio уснул во время движения, в итоге его автомобиль выехал на встречную полосу. Как итог – протаранены около четырех машин.

Виновник аварии выехал на встречную полосу. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Очевидцы добавили, что у виновника аварии нет полиса ОСАГО. Судя по онлайн-картам, авария повлияла на дорожный трафик, трасса от улицы Котельникова в сторону Некрасовского путепровода окрашена в красный.

Напомним, что в минувшие выходные в Приморье произошло серьезное ДТП, в котором погибли четыре человека. Прибывшие на место медики пытались спасти одного из водителей, но его травмы оказались не совместимы с жизнью.

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