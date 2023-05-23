Новый СИЗО со спортзалом и жилыми домами возведут за пределами Владивостока

Подготовка проектно-сметной документации завершится к концу 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный изолятор из центра Владивостока перенесут за пределы приморской столицы и построят его в районе села Кневичи, сообщили редакции «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе ГУФСИН. Подготовка проектно-сметной документации завершится к концу 2023 года, а строительство нового объекта запланировали на 2027 год. Подробности – в материале.

О том, что СИЗО планируют перенести в село Кневичи «Комсомолка» писала ранее. Как рассказывали редакции в пресс-службе ГУФСИН России по Приморью, учреждению уже более ста лет и за такое время здание износилось. А из-за интенсивного движения автомобилей сложно конвоировать подозреваемых.

Известно, что новый изолятор будет представлять собой целый городок, в которому будут не только режимные корпуса и здание управления, но и спортзал, столовые. Планируется также строительство двух жилых домов, котельных.

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