На формирование ТОСов в Приморье направят 250 миллионов рублей в 2023 году

В 2022 году ТОСы представили 37 заявок на благоустройство во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал создание территорий общественного самоуправления одной из приоритетных направлений благоустройства на форуме «Живем в Приморье. Решаем вопросы». Глава региона огласил сумму средств, направленных на инициативы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Первое направление – территория общественного самоуправления. Выделяем под нее денежные средства. На сегодняшний день 120 миллионов рублей, в следующем году 250 миллионов рублей.

Олег Кожемяко выступил на форуме общественников. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

С 2019 года, заключил Олег Николаевич, в регионе благоустроено более 620 общественных пространств и около 3120 дворов (к слову, некоторые обустроенные во Владивостоке площадки «взорвали» федеральные рейтинги). Создание ТОСа поможет силами инициативных жителей воплощать идеи по обновлению территорий в жизнь. Как уточнил губернатор, это несложная процедура. Сопровождать проекты благоустройства в Приморском крае будет Центр гражданских инициатив.

Форум посетили более 400 общественников. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, сколько проектов ТОСов было заявлено на финансирование в краевой столице в 2022 году.

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