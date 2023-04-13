Сопка Бурачка во Владивостоке заняла шестое место в списке лучших общественных пространств России

На труднодоступную сопку соорудили пешеходную тропу. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Четыре из пяти зон благоустройства Владивостока попали в федеральный реестр лучших практик 2022 года. В список вошли сопка Бурачка, сквер на улице Окатовой, еще один на Русской и набережная Татарка.

На сайте gorodsreda.ru сообщается, что на участие поступило 367 заявок. Члены Экспертного совета при Минстрое России по формированию комфортной городской среды положительно оценили 61 проект, оказавшийся в итоге в федеральном реестре.

Примечательно, что видовая площадка на Бурачке заняла 6 место в списке победителей. В 2022 году на труднодоступную сопку соорудили пешеходную тропу, также туда провели бесплатный Wi-Fi, а у подножия установили детскую площадку и малые архитектурные формы.

Двор на Окатовой. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

10 место досталось двору «Акатовый парк», соединившему придомовые территории Окатовой, Интернациональной и Вязовой. На площадке обустроили тротуары, спортивную, детскую и бытовую зоны.

Сквер на Русской, 46, оказался на 41 месте. В прошлом году здесь появился навес и МАФы. На покрытии обновленного тротуара поселились морские обитатели – киты – дань памяти раньше стоявшей здесь фигуре морского млекопитающего.

И, наконец, 51 место отошло Татарской набережной. Вместо заброшенного берега «под шашлыки» здесь создали полноценный пляж с лежаками, освещением, гамаками и спасательной вышкой.

Набережная Татарка. Фото: Администрация Владивостока

Увы, в топ не включили набережную Второй Речки. Еще в 2021 году территорию пространства очистили от мусора, разравняли, сделали там пешеходные дорожки и монтировали освещение. Вслед за этим рядом с ней организовали парковку и площадку для мусора.

В конкурсе приняли участие 84 региона. Другие дальневосточники, кроме Якутии, не дополнили список лучших проектов.

Сквер на Русской, 46. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

– Наибольшее количество проектов в 2022 году представили Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Ленинградская область, Московская область, Республика Башкортостан, а также Нижегородская и Оренбургская области. Самой популярной номинацией стала «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг», – отмечается на сайте комфортной городской среды.

Напомним, 15 апреля жители Владивостока смогут выбрать общественные территории, которые благоустроят за счет федерального бюджета в 2024 году. Отбор объектов состоится на платформе 25.gorodsreda.ru.

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