Из-за китайского циклона в Приморье ворвется жара до +29°C

Подробнее о погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Примгидромета рассказали, какая погода ожидается в крае в предстоящую среду, 24 мая. По словам специалистов, в регион придет потепление. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На погоду 24 мая повлияет теплая циклоническая система, которая движется с Монголии и Китая на север Амурской области и Хабаровского края. В итоге с районов КНР в Приморье придет теплый и сухой воздух. Вероятность осадков нулевая. В континентальной части региона столбики термометров поднимутся до +25…+29°C. В прибрежье появятся очаги тумана, будет прохладнее до +14…+20°C.

Утром 24 мая в приморской столице возможен туман, днем столбики термометров поднимутся до +14…+17°C.

Напомним, что в Тихом океане зародился тайфун MAWAR. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, угрожает ли аномальный тропический циклон нашему краю.

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