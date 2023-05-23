В Приморье подросток упал с пятого этажа недостроя

Уже заведено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тернейском районе прокуратура завела уголовное дело на владельца недостроя. Он не ограничил доступ к опасному зданию, из-за чего с пятого этажа упал подросток. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Установлено, что все произошло 20 апреля 2023 года в районе улицы Лермонтова в поселке городского типа Пластун. Владелец недостроя долгое время не ограничивал вход на территорию здания. Парень 15-лет упал с пятого этажа и получил серьезные травмы.

Уже заведено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ход и результаты расследования произошедшего находятся на контроле в прокуратуре.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в СУ СК Приморья рассказали о новых подробностях страшной трагедии в Пластуне во время обвала грунта 28 марта, где погиб человек. Как сообщили в ведомстве, во время ЧП был еще один пострадавший.

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