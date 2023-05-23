Из бюджета Приморья выделили 215 миллионов рублей на детскую оздоровительную кампанию

Количество отдыхающих в лагерях ребят за последние 4 года увеличилось в два раза. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из бюджета Приморского края выделили 215 миллионов рублей на капитальные ремонты лагерей, компенсацию расходов на путевки и организацию отдыха и оздоровления детей. Около 120 тысяч ребят охватит летняя оздоровительная кампания. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

В министерстве образования Приморья рассказали, что в лагерях с дневным пребыванием отдохнут почти 80 тысяч детей, в загородных и оздоровительных лагерях – около 12 тысяч, в санаторных лагерях и санаториях – больше 700. Таким образом количество отдыхающих в лагерях ребят за последние 4 года увеличилось в два раза.

– В этом году 556 организаций детского отдыха и оздоровления готовы принять ребят. Количество школьников, чей летний отдых организован, стабильно увеличивается: с 30% в 2019 году до 60% в текущем, – отметила министр образования края Эльвира Шамонова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на берегу моря в Хасанском округе может появиться первый лагерь для совместного отдыха детей из России и Китая.

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