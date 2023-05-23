11 элитных квартир: новый поворот в деле обвиненного во взятках почетного жителя приморского города

Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в СУ СК РФ по Приморью, имущество главы ООО «Набо» и ООО «Массис» Самвела Аветисяна арестовано по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Жилье было оформлено на родственников, при этом общую стоимость «квадратных метров» оценили в 31 миллион рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, с 2017 по 2019 год бизнесмен с сообщницей уклонялись от налогов, сумма которых превысила 144 миллиона рублей. На предпринимателя завели уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» и по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

С начала 2023 года был возмещен 1,7 миллиардов рублей благодаря мерам следственного управления.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что сейчас Аветисян находится под домашним арестом. Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

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