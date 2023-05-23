Во Владивостоке пропал ребенок

Мальчика так никто и не видел. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неравнодушные приморцы в социальных сетях просят помочь в поисках маленького Влада, который пропал во вторник, 23 мая 2023 года. В последний раз его видели на улице Кирова, 6. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пропал мальчик примерно в 17:05 в районе Второй Речки. С тех пор, как он исчез из поля зрения, его никто не видел. Если у вас есть какая-либо информация о его месторасположении или где он может быть, просьба позвонить переживающей маме по номеру 89294292988.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке служебно-розыскная собака по кличке Диор помогла найти пропавшего ребенка. В полицию обратилась мама девятилетнего мальчика. Женщина рассказала, что пришла за сыном в школу в назначенное время, а его там не оказалось.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 20:55

Мальчика нашли! С ним все в порядке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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