Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Владивосток – самой автомобилизированный город ДФО. Несмотря на широкое распространение «японок», встретить можно и корейские, и европейские, а теперь и китайские машины разного класса. Один из них – премиальный бренд EXEED, потеснивший конкурентов на рынке за счет стиля и комфорта. В эфире открытой студии «КП» на Vladivostok Boat Show 2023 мы побеседовали с главой отдела продаж EXEED в Приморье Дмитрием Макарчуком. Было что обсудить: новостей у компании много. Так, модельный ряд на российском рынке пополнился долгожданным полноприводным EXEED LX AWD.

Беседа прошла на открытой студии во время Vladivostok Boat Show. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

– Представлена в полном объеме премиальная линейка EXEED. Появилась обновленная версия LX с полным приводом. По цене – приятный автомобиль. Это было запросом многих приморцев: у нас горки, сопки – полный привод необходим.

Линейка уже насчитывает шесть моделей: VX Limited, VX, TXL 2.0, TXL, LX AWD, LX, а так же ожидается новинка 2023 года EXEED RX. Автомобили EXEED легко узнать: у LX, например, среди выразительных элементов дизайна 19-дюймовые колесные диски, красные суппорты, затемненные стекла. Обтекаемый силуэт авто – как удачно подобранный деловой костюм.

– В наличии у нас только максимальные комплектации. Мы предлагаем различные варианты приобретения: для физлица, юрлица, трейд-ин, лизинг, за наличные. Исходя из всех критериев, мы подбираем наилучшую программу для покупки. Стоимость авто может снизиться чуть ли не на миллион рублей, – отметил Дмитрий Макарчук.

Мы проверили: дилер предлагает рассрочку под 0% до 78 месяцев, скидки по трейд-ин (посчитать можно прямо в финансовом калькуляторе на сайте EXEED) доходят до 480 тысяч рублей. Прагматизм и комфорт – незаменимый принцип автомобилей данного бренда. Гарантия на каждую модель составляет 7 лет или 200 тысяч километров.

EXEED LX. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

И так как покупка серьезная, а некоторые приморцы о китайском автопроме пока еще знают немного, вот что предлагает компания:

– Основные вопросы покупателей связаны с ценой, наличием дилерского центра для обслуживания, c гарантией. Многим нужно «постучать» по авто, пощупать, но даже этого бывает мало. Мы предлагаем уникальный вариант тест-драйва EXEED – взять автомобиль на полный день, вы сможете: отвезти детей в садик, прокатиться по магазинам или на работу. Это поможет составить полную картину о модели.

К слову, дилерский центр EXEED во Владивостоке стал еще более доступным и удобным для посещения после переезда по адресу Маковского, 93. Вы можете рассчитывать на полноценное обслуживание: перебоев с поставками благодаря близости с КНР у лицензированного сервиса нет. На правах рекламы. Общество с ограниченной ответственностью "СВО-СЕРВИС", LjN8KZg93.

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