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24 мая 2023 3:07

Трейд-ин с максимальной выгодой: где и как во Владивостоке купить премиальный авто

Озвучены льготные условия для машин китайского автопрома
Ростислав САХАЛИНОВ
Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Владивосток – самой автомобилизированный город ДФО. Несмотря на широкое распространение «японок», встретить можно и корейские, и европейские, а теперь и китайские машины разного класса. Один из них – премиальный бренд EXEED, потеснивший конкурентов на рынке за счет стиля и комфорта. В эфире открытой студии «КП» на Vladivostok Boat Show 2023 мы побеседовали с главой отдела продаж EXEED в Приморье Дмитрием Макарчуком. Было что обсудить: новостей у компании много. Так, модельный ряд на российском рынке пополнился долгожданным полноприводным EXEED LX AWD.

Беседа прошла на открытой студии во время Vladivostok Boat Show.

Беседа прошла на открытой студии во время Vladivostok Boat Show.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

– Представлена в полном объеме премиальная линейка EXEED. Появилась обновленная версия LX с полным приводом. По цене – приятный автомобиль. Это было запросом многих приморцев: у нас горки, сопки – полный привод необходим.

Линейка уже насчитывает шесть моделей: VX Limited, VX, TXL 2.0, TXL, LX AWD, LX, а так же ожидается новинка 2023 года EXEED RX. Автомобили EXEED легко узнать: у LX, например, среди выразительных элементов дизайна 19-дюймовые колесные диски, красные суппорты, затемненные стекла. Обтекаемый силуэт авто – как удачно подобранный деловой костюм.

– В наличии у нас только максимальные комплектации. Мы предлагаем различные варианты приобретения: для физлица, юрлица, трейд-ин, лизинг, за наличные. Исходя из всех критериев, мы подбираем наилучшую программу для покупки. Стоимость авто может снизиться чуть ли не на миллион рублей, – отметил Дмитрий Макарчук.

Мы проверили: дилер предлагает рассрочку под 0% до 78 месяцев, скидки по трейд-ин (посчитать можно прямо в финансовом калькуляторе на сайте EXEED) доходят до 480 тысяч рублей. Прагматизм и комфорт – незаменимый принцип автомобилей данного бренда. Гарантия на каждую модель составляет 7 лет или 200 тысяч километров.

EXEED LX. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

EXEED LX. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

И так как покупка серьезная, а некоторые приморцы о китайском автопроме пока еще знают немного, вот что предлагает компания:

– Основные вопросы покупателей связаны с ценой, наличием дилерского центра для обслуживания, c гарантией. Многим нужно «постучать» по авто, пощупать, но даже этого бывает мало. Мы предлагаем уникальный вариант тест-драйва EXEED – взять автомобиль на полный день, вы сможете: отвезти детей в садик, прокатиться по магазинам или на работу. Это поможет составить полную картину о модели.

К слову, дилерский центр EXEED во Владивостоке стал еще более доступным и удобным для посещения после переезда по адресу Маковского, 93. Вы можете рассчитывать на полноценное обслуживание: перебоев с поставками благодаря близости с КНР у лицензированного сервиса нет. На правах рекламы. Общество с ограниченной ответственностью "СВО-СЕРВИС", LjN8KZg93.

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