В Приморье предприниматель продал алкоголь в единый день запрета 23 мая

Во всех магазинах Приморья 23 мая было запрещено продавать алкоголь. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во вторник, 23 мая, по всему Приморью в школах проходили последние звонки. Правительство региона запретило всем магазинам продавать алкоголь в этот день. Однако в городе Артем в одной из торговых точек нарушили закон. Индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Полицейские инспектировали магазины и алкомаркеты Артемовского городского округа. В торговых точках был порядок, если говорить о соблюдении антиалкогольного краевого закона, пока правоохранители не дошли до улицы Баумана, 2, строения 3. Там, в продмаге сотрудники МВД выявили факт продажи спиртного.

– Своими действия сотрудники магазина нарушили краевой закон от 02.12.2009 года № 536-КЗ, реализовав алкоголь в день проведения общеобразовательными организациями школьного мероприятия «Последний звонок». Индивидуальный предприниматель, 1971 года рождения, в это время находилась в помещении магазина, – рассказали подробности в ведомстве.

В отношении женщины составили протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ – нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Санкция статьи влечет наложение штрафа: для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч. При этом в обоих случаях могут конфисковать алкогольную продукцию.

Материалы по артемовскому случаю направлены в мировой суд.

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