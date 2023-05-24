Дорогу-дублер планирует создать мэрия Владивостока за счет федеральных денег

Подробности рассказал глава Владивостока. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во время отчета об итогах работы за 2022 год глава Владивостока Константин Шестаков рассказал о планах на 2030. По словам мэра, одно из ключевых направлений – проектирование новых развязок. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился Константин Шестаков, городские власти хотят привлечь федеральный бюджет для создания полноценной дороги-дублера основной городской магистрали – проспекта 100-летия Владивостока. Новая трасса, по словам мэра, может пройти через Нефтеветку.

– Побережье Амурского залива – самое перспективное для нашего города. Без создания полноценной дорожной инфраструктуры дальнейшее развитие невозможно.

Мэр обозначил и другую важную задачу, а именно – работа над улучшением общественного транспорта, чтобы избавить город от пробок.

– Наша цель состоит в том, чтобы автобусы двигались по расписанию, а пассажирам было комфортно. В прошлом году мы создали пять выделенных полос. Мы видим, что общественный транспорт стал двигаться быстрее автомобилей, поэтому считаю, что необходимо продолжить работу в этом направлении.

Глава города добавил, что администрация работает над обновлением и строительством развязок. По его словам, реконструкция участка Анны Щетининой – Бородинская – Выселковая – Днепровская позволит сделать выезд со Снеговой Пади более комфортным.

Ранее «Комсомолка» писала о том, насколько вырос бюджет Владивостока в 2022 году.

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