В одном из парков Владивостока заметили голого мужчину на пробежке

Мужчину заметили днем 24 мая. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Владивостока рассказали, что заметили в Покровском парке голого мужчину, который, судя по всему, решил заняться спортом в чем мать родила. Конечно, все это они преподнесли в видеоролике, как шутку, но забавного здесь мало. В этом общественном месте часто гуляют дети и мамочки с колясками. Местные пишут в соцсетях, что отдых в парке на сегодня лучше отложить, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В общественное место для прогулок неизвестный выбрал следующий наряд: кепка, маска для лица и обувь. На этом все. Сообщений о том, что он к кому-то пристает не было. «Комсомолка» выясняет, обращались ли люди в полицию.

Напомним, ранее редакция рассказывала, как на территории парка одного из вузов Владивостока неизвестный мужчина схватил девушку за ногу и попытался утащить в кусты. Нападавший лежал в зарослях на траве и не собирался ослаблять хватку, пока перепуганная не ударила его свободной ногой и танцевальными туфлями, которые держала в руках.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.