Есть два варианта, куда может направиться тайфун. Фото: пресс-служба Примгидромета.

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о возможных траекториях аномального тайфуна MAWAR. По словам синоптика, 31 мая он будет проходить траверз (направление, соответствующее курсовому углу 90 градусов. – Прим. ред.) острова Тайвань. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился Борис Кубай, есть два сценария дальнейшего развития событий. В первом варианте тайфун повернет на северо-восток и продолжит двигать вдоль тихоокеанской стороны Японии. Второй исход – MAWAR все-таки выйдет в Японское море и проследует в направлении Татарского пролива.

Если сбудется второй сценарий, то MAWAR станет первым тайфуном, который в начале июня вышел в северную часть Японского моря.

– Благодаря своей суперэнергетике он перестроит под себя широтно ориентированную тропосферную фронтальную зону на меридиональную. И хотя данный вариант траектории мы считаем сомнительным, игнорировать его пока не спешим в надежде на то, что последующие расчеты данную версию либо полностью подтвердят, либо опровергнут, – добавил синоптик.

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