В последние выходные весны в Приморье ворвется дождь

Во Владивостоке ожидается облачность. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Примгидромета рассказали, что в предстоящие выходные в Приморье ожидается пасмурная погода. На край обрушатся дожди различной интенсивности, а столбики термометров достигнут +5…+13°C. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились специалисты, в субботу, 27 мая, воздух в крае прогреется до +22…+28°C, на побережье – до +15…+21°C.

В воскресенье, 28 мая, температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

Во Владивостоке на выходных ожидается облачность, временами будет идти морось и небольшой дождь. По ночам столбики термометров достигнут +10…+13°C, днем поднимутся до +14…+17°C.

Напомним, что глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, куда направится аномальный супертайфун MAWAR, который 31 мая будет проходить траверз острова Тайвань. По словам синоптика, есть два сценария развития собыйти.

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