Машину «размотало» об самосвал: в Приморье произошло страшное ДТП со смертельным исходом

Самосвал улетел в кювет. Фото: из соцсетей

В Кировском районе Приморья произошло страшное ДТП со самосвалом. Очевидцы сообщают, что один человек в ходе столкновения погиб. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла недалеко от поселка Горные ключи. Свидетели произошедшего сообщают, что легковой автомобиль «размотало» об самосвал. Тот, в свою очередь, вылетел в кювет.

По всей проезжей части раскиданы детали «легковушки», рядом стоят служебные машины ДПС. Приморцы в социальных сетях также делятся, что в результате аварии есть один погибший. Неизвестно, достоверная ли это информация.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другой аварии, когда Mark II на скорости вылетел с тротуара в Лесозаводске. Водитель не справился с управлением, едва не убив двоих детей, которые гуляли поблизости. На момент публикации мальчик и девочка впали в кому из-за полученных травм,

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.