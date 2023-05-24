Во Владивостоке изменилась схема движения на трафиковой дороге

Водители в социальных сетях обсуждают перекрытие поворота направо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке изменилась схема движения на одной из дорог в районе Второй речки. Речь идет о повороте с улицы Русской на проспект 100-летия Владивостока по направлению в центр города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Водители в социальных сетях обсуждают перекрытие поворота направо. Они сообщают, что теперь выезжать машинам можно только направо по центральной дороге. Из вариантов другой объезд:

– Лучше, наверное, по Давыдова объезжать теперь.

Приморцы предполагают, что и такой вариант усложнит жизнь водителей, ведь появятся пробки по этой улице.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Центр организации дорожного движения работает над проектом реконструкции дорожной сети в районе Второй Речки. Территорию на одном из участков реконструируют, чтобы решить проблему узкой проезжей части и большой загруженности дороги от кольца Багратиона до перекрестка с улицей Адмирала Горшкова.

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