Момент сокрушительного ДТП в Приморье попал на видео

Белая машина в потоке других автомобилей перевернулась. Фото: принтскрин видео.

В Надеждинском районе Приморского края момент страшной аварии попал на видео. Очевидцы засняли, как один легковой автомобиль перевернулся и влетел в другой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Белая машина в потоке других автомобилей перевернулась и на скорости влетела в другую «легковушку». Белое авто после столкновения осталось лежать на боку, вторая машина почти не пострадала. Свидетели сообщают, что все участники аварии в порядке и отделались ушибами.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Кировском районе Приморья произошло страшное ДТП со самосвалом. Очевидцы сообщают, что один человек в ходе столкновения погиб. Авария произошла недалеко от поселка Горные ключи. Свидетели произошедшего сообщают, что легковой автомобиль «размотало» об самосвал.

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