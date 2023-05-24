В Приморье задержаны мигранты, забившие мужчину до смерти

Руками и ногами они забили человека до смерти. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю.

В Уссурийске задержали мигрантов, которые забили 56-летнего мужчину до смерти из хулиганским побуждений. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевой следком.

По версии следствия, 6 мая 2023 года мужчины-уроженцы иностранного государства были возле кафе на улице Ленинградской. Из кафе вышел мужчина, который вызвал такси для себя и семьи. Группа мигрантов начала драку, руками и ногами они забили человека до смерти.

Теперь мужчины подозреваются в преступлении по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений». В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что полиция разыскивают мужчину, совершившего убийство в Партизанске. Он пырнул ножом в область печени другого мужчину

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