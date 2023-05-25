Череда бурь ожидается в июне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщили, что на Землю вновь обрушились магнитные бури. В ближайшее время жителей Приморья, как и все население планеты, ждет еще одна аномалия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очередная магнитная буря обрушилась на край 24 мая. Она начала развиваться с 0:00, а отметки G1 достигла к 6:00. По данным на 25 мая все спокойно, однако следующая аномалия даст о себе знать уже 26-го числа в 6:00, после этого времени ее активность спадет.

Череда магнитных бурь ждет приморцев в июне. Аномалии обрушатся на край 2 и 16 июня, однако самые серьезные ожидаются 18-го, 19-го и 20-го числа, когда они достигнут отметки G1.

Напомним, что магнитные бури влияют не только на электроприборы, но и на состояние здоровья людей: могут стать причиной мигрени и бессонницы. Корреспондент «Комсомолки» общался с директором департамента наук о Земле Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета Ириной Лисиной, которая рассказала, как жителям и гостям Приморья защитить себя от влияния этих аномалий. По словам специалиста, стоит уменьшить количество стрессовых ситуаций, правильно питаться и отдыхать.

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