Подробнее об аномалии рассказал директор департамента наук о Земле Института Мирового океана ДВФУ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, на Землю обрушилось несколько магнитных бурь, и Приморье – не исключение. Она нагрянула в край 11 мая, ее активность спадет только к полуночи. Аномалия может повлиять на состояние здоровье людей, например, вызвать мигрень, поэтому в этот день эксперты просят жителей и гостей региона отказаться от алкоголя и сигарет.

Директор департамента наук о Земле Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета Ирина Лисина рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», как ощущают себя люди во время магнитных бурь и как от них защититься. Подробности – в материале.

По словам специалиста, аномалия может негативно повлиять на электронные устройства, а также создать проблемы в работе электроснабжения, но для жизни и здоровья людей она не представляет реальной угрозы. Единственные симптомы, которые могут ощутить приморцы – головные боли, раздражительность и бессонница, но большая часть жителей не сталкиваются ни с какими негативными эффектами.

– Полностью защититься от магнитных бурь невозможно, они происходят на солнечной поверхности и не зависят от действий человека, но можно принять некоторые меры для минимизации влияния магнитных бурь на здоровье. Например, избегать длительного пребывания возле электронных устройств, особенно это касается людей с метеозависимостью, для которых также не рекомендуется во время сильных бурь выходить на улицу.

Специалист добавила, что во время этой аномалии необходимо уменьшить количество стрессовых ситуаций, которые усиливают негативное воздействие на организм. Также стоит поддерживать здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активность, достаточно отдыхать.

Ранее врач-кардиолог Ольга Молчанова рассказывала, что же такое магнитные бури, почему они плохо влияют на организм.

Старейший в Приморье

От России до Мексики – где употребляют продукцию из нашего края (подробнее)

Эстетика черного золота

Какую технику используют в приморской угольной промышленности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.