Международный аэропорт Владивостока возобновил беспересадочные рейсы до Санкт-Петербурга

Рейсы возобновят с 3 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пресс-службе Международного аэропорта в Приморье рассказали, что с июня в расписании маршрутов появятся рейсы Владивосток – Санкт-Петербург. Полеты будет осуществлять компания «Аэрофлот». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, беспересадочные рейсы Владивосток – Санкт-Петербург возобновят с 3 июня этого года. «Аэрофлот» будет перевозить пассажиров три раза в неделю: в понедельник, четверг и субботу. С 16 июня планируется увеличить частоту перелетов до четырех раз.

Приморцы будут летать на самолетах Boeing 777. Рейс из Владивостока стартует в 11:45, в Санкт-Петербург воздушное судно прибудет в 13:25. Обратный рейс в 17:15, посадка в приморской столице – 8:50.

Напомним, что Международный аэропорт Владивостока увеличил частоту рейсов до Екатеринбурга.

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