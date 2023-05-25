Роман Карманов: «Хабаровск – анимационная столица ДФО, а Владивосток – модная»

Роман Карманов. Фото: Иван Макеев

Глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов вновь подлил масла в дружеское соревнование Владивостока и Хабаровска в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде – Дальний Восток». По мнению руководителя ПФКИ, несмотря на то, что проектные заявки на гранты дальневосточники пока оставляют неохотно, Хабаровск, по его мнению, нацелен стать анимационной столицей макрорегиона.

– Благодаря студии «Мечталет» при нашей поддержке появилась анимационная школа и целый фестиваль. Его могут организовать только люди, которые готовы взять на себя ответственность. Теперь они [студия] мечтают об анимационном кластере. Вот, пожалуйста, пример, как креативная индустрия оживляет регион. Хабаровск обнаружил: «мы – анимационная столица Дальнего Востока». «Мечталет» в этом всем – это, конечно, ключевой игрок.

Приморье, в свою очередь, может стать центром текстильного кластера, который здесь развивается. Речь, конечно, о масштабном проекте «Модное Приморье».

– Для региона это смелое решение, не очень очевидное. Два года назад я смотрел на это с сомнением, но энергия креативных людей сомнения поборола. Приморье – столица дальневосточной моды. Вот такие новости.

Роман Владимирович отметил, что люди во Владивостоке часто впитывают нечто извне и постоянно создают что-то новое. Видеозапись полного интервью доступна по ссылке.

Напомним, Российская креативная неделя проходит во Владивостоке с 25 по 27 мая. Ранее мы беседовали с директором мероприятия Мариной Абрамовой.

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Над короткометражкой работает команда из шести человек под кураторством студии «Мечталет» [фото]

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