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25 мая 2023 5:06

Роман Карманов о грантах в ДФО: «Дальний Восток, соберись, не отдавай деньги другим регионам»

На Дальнем Востоке реализовали 242 проекта на 500 миллионов рублей по грантам Президентского фонда
Руслан НОВИКОВ
Роман Владимирович призвал дальневосточников быть инициативнее. Фото: Российская креативная неделя

Роман Владимирович призвал дальневосточников быть инициативнее. Фото: Российская креативная неделя

В регионах Дальнего Востока реализовали 242 проекта, получивших гранты Президентского фонда культурных инициатив, сообщил глава ведомства Роман Карманов в интервью «КП» на Российской креативной неделе во Владивостоке.

– Хотелось бы, чтобы дальневосточники оставляли больше заявок, бесспорно. За два года мы спонсировали 242 проекта – на сумму больше 500 миллионов рублей. Моя цель – встряхнуть ДФО. Я сюда приезжал, лекции читал... Дальний Восток, соберись. 15,5 миллиарда рублей у нас осталось – и мы можем дать вам до половины этих средств. Не отдавайте их другим округам.

В своем спиче Роман Владимирович отметил: чтобы деньги пришли сюда, надо, чтобы каждый инициативный житель до 21 июня подал заявку на одну из программ ФПКИ.

Ранее мы писали о том, что глава фонда назвал Хабаровск анимационной столицей ДФО. Напомним, Российская креативная неделя проходит во Владивостоке с 25 по 27 мая.

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