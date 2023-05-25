Роман Карманов о грантах в ДФО: «Дальний Восток, соберись, не отдавай деньги другим регионам»

Роман Владимирович призвал дальневосточников быть инициативнее. Фото: Российская креативная неделя

В регионах Дальнего Востока реализовали 242 проекта, получивших гранты Президентского фонда культурных инициатив, сообщил глава ведомства Роман Карманов в интервью «КП» на Российской креативной неделе во Владивостоке.

– Хотелось бы, чтобы дальневосточники оставляли больше заявок, бесспорно. За два года мы спонсировали 242 проекта – на сумму больше 500 миллионов рублей. Моя цель – встряхнуть ДФО. Я сюда приезжал, лекции читал... Дальний Восток, соберись. 15,5 миллиарда рублей у нас осталось – и мы можем дать вам до половины этих средств. Не отдавайте их другим округам.

В своем спиче Роман Владимирович отметил: чтобы деньги пришли сюда, надо, чтобы каждый инициативный житель до 21 июня подал заявку на одну из программ ФПКИ.

Ранее мы писали о том, что глава фонда назвал Хабаровск анимационной столицей ДФО. Напомним, Российская креативная неделя проходит во Владивостоке с 25 по 27 мая.

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