Вокруг реанимация, столкнулись два пассажирских: что происходит на транспортной развязке во Владивостоке в эти минуты

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Авария сковала движение на площади Луговая во Владивостоке. На транспортную развязка прибыла бригада скорой помощи: столкнулись два пассажирских автобуса, три человека получили травмы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Причина аварии пока неизвестна. Водитель автобуса на остановке общественного транспорта наехал на другой автомобиль. Пока неясно, какой урон получили пострадавшие пассажиры – им понадобилась помощь бригады скорой помощи. Прокуратура Владивостока сообщила, что надзорное ведомство проведет проверку обстоятельств ДТП.

– Установлено, что 25 мая 2023 года водитель маршрутного автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров по регулярному маршруту № 4 не справился с управлением и в районе остановки общественного транспорта «Луговая» во Владивостоке совершил столкновение со стоящим автобусом маршрута № 8, – уточнили в прокуратуре.

Редакция запросила информацию у правоохранительных органов. Напомним, сегодня авария в Трудовом едва не унесла жизнь человека. Мужчина на Nissan March снес пешехода. вблизи от места происшествия не наблюдается пешеходного перехода. Подробности в отдельном материале «КП».

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