Водитель Nissan March снес пешехода в поселке Трудовое Владивостока

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезная авария с участием пешехода произошла около 10 часов 25 мая возле улицы Лермонтова, 56, поселка Трудовое Владивостокского городского округа. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, мужчину сбили насмерть, однако официально данная информация не подтверждена. На месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На Nissan March, очевидно, снесшим человека, остались вмятины и треснувшее лобовое стекло. Перед машиной лежит тело, перед которым сидит, предположительно, владелец авто, а также сотрудник Госавтоинспекции.

Редакция обратилась за комментарием по данной ситуации в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Пока же отметим, что вблизи от места происшествия не наблюдается пешеходного перехода. В то же время люди, знакомые с местностью в районе станции Угольная, удивляются, как можно было совершить такую аварию – на этом участке регулярные пробки. Однако, отмечают другие комментаторы, пешеходы регулярно перебегают дорогу в неположенном месте.

Увы, но безопасностью подобные действия не отличаются. СМИ и новые медиа пестрят новостями, как сбили очередного бегуна. Например, в марте водитель Toyota Platz сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, его госпитализировали. А в августе 2022-го минивэн снес женщину, которая решила, что не хочет искать «зебру». Итог аварии – смерть пешехода и суд для рулевого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморье 19-летний водитель без прав сбил мужчину насмерть

Преступник скрылся с места происшествия (подробнее)

Семь лет тюрьмы дали мужчине из Благовещенска за смертельное ДТП

Водитель сбил женщину и скрылся с места аварии [фото, видео]

Автомобиль сбил пожилую женщину на тротуаре в Комсомольске-на-Амуре

Жизни пострадавшей ничего не угрожает (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.