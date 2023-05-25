Повздорили из-за имущества: оглашены подробности громкого похищения человека в Приморье

Фото: принтскрин видео

Похищение мужчины в Уссурийске, вероятно, связано с имущественным спором, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Уссурийскому ГО. Согласно заявлению 23-летнего местного жителя, поступившему в дежурную часть полиции, он был похищен против своей воли в районе дома на улице Раковской и увезен в неизвестном направлении. Позднее пострадавший сам принес заявление о том, что пострадал в этом конфликте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Предварительная информация указывает на то, что причины поступка агрессоров связаны с имуществом. Пока в правоохранительных органах не назвали точный мотив.

– В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить личности всех граждан, причастных к этому инциденту.

Собранный полицейскими материал будет передан в Следственный комитет России по Приморскому краю для принятия соответствующих процессуальных решений.

Напомним, что похищение произошло во дворе дома на улице Раковской и было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На записи видно, как один мужчина прибегает к одному из подъездов. А затем появляется автомобиль, из которого выходят три человека. Эта группа силой хватает мужчину и заталкивает в машину – транспорт скрылся в неизвестном направлении. Что произошло в промежутке между похищением и заявлением в УМВД – пока загадка.

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