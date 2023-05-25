Летняя жара в Приморье сменится на морось и туманы

Во второй половине дня начнутся дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики из «Примгидромета» рассказали, что 25, в пятницу, мая в континентальных районах станет на 1-3 градуса теплее, а столбики термометров поднимутся до летних значений. Но в пятницу 26 мая ситуация резко изменится. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на пятницу будет облачно, днем с прояснениями. Фронтальные разделы с циклона из северных районов Китая подойдут к западным границам Приморского края. Из-за этого регион накроет облачность, во второй половине дня начнутся дожди. Дневные температуры понизятся до +19…+24 °C, на побережье до +12…+18 °C.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщили, что на Землю вновь обрушились магнитные бури. В ближайшее время жителей Приморья, как и все население планеты, ждет еще одна аномалия.

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