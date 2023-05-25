Во Владивостоке полыхает частный дом

Горит частный дом на улице Толстого. Фото: из соцсетей

Приморцы в социальных сетях делятся видео пожара на улице Толстого во Владивостоке. Дороги заволокло большим количеством дыма. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы сообщают, что загорелся частный дом. Пожар вспыхнул с такой силой, что по всей территории рядом жители видят черный дым. На место уже прибыли пожарные. Они установят причину возгорания. Неизвестно, был ли кто-то в доме, когда все произошло. Информации о погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке 23 мая пожарно-спасательной службе сообщили о пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Волкова. Из квартиры на 7 этаже вырывалось пламя и шел черный дым. Пожарные спасли 8 человек. Подъезд к дому был осложнен из-за припаркованных автомобилей.

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