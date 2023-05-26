Угрожали расправой: жительница Приморья заявила в полицию о своем похищении

Один из похитителей. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В полицию Владивостока обратилась местная жительница и рассказала о страшной истории, которая произошла с ней. По словам женщины, неизвестные вымогали у нее деньги. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД, по словам жительницы, трое мужчин в камуфляжной одежде, спрятавшие свои лица за масками, против ее воли посадили женщину в машину и увезли в район гаражей.

Неизвестные угрожали избить женщину, также давили на нее психологически. Манипуляции сработали, и жительница отдала им ключи от своей квартиры, также рассказала, где хранятся деньги. В итоге мужчины проникли в ее жилище и забрали 1 500 000 рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемых, которыми оказали ранее судимые местные жители 41 года, 52 и 55 лет. На них завели уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Сейчас фигуранты находятся под стражей, максимальное наказание, которое им грозит – лишение свободы до 15 лет со штрафом до миллиона рублей.

Напомним, что в Уссурийске на улице Раковская также три человека похитили мужчину. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, он пытался скрыться от преследователей, но не успел. Полиция проводит проверку.

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