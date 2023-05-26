Машины в хлам, рядом скорая: полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Приморье

К расследованию подключилась прокуратура Надеждинского района. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Смертельное ДТП произошло на 704 километре дороги А-370 «Уссури» в Надеждинском районе. Из-за аварии погибли три человека, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, 28-летний водитель Toyota Prius ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В районе 704 километра трассы «Уссури» он проигнорировал двойную сплошную разметку и развернулся. Опасный маневр обернулся трагедией: легковушка врезалась в автомобиль Nissan Vanette, который двигался по встречке.

Из-за столкновения погиб виновник аварии и его пассажир, личность которого устанавливается. Владельца пикапа госпитализировали, он скончался в больнице.

Специалисты устанавливают личность погибшего пассажира. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Стаж вождения хозяина Toyota Prius – восемь лет. В ведомстве добавили, что его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Напомним, что ранее смертельная авария произошла недалеко от поселка Горные Ключи. Легковушку «размотало» об самосвал, который в итоге вылетел в кювет.

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