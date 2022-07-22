Параплан с двумя людьми упал в центре Петропавловска-Камчатского, есть пострадавшие

Пассажирку доставили в больницу. Иллюстрация из архива КП.

На Камчатке параплан приземлился практически в центре столицы края. К сожалению, речь не о съемках очередного боевика. Управлял летательным аппаратом 39-летний мужчина и, вероятно, не справился – параплан упал на Озерновской косе при выполнении посадки на неподготовленную площадку, сообщили в Восточном МСУТ. Есть пострадавшая.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», все произошло в пятницу, 22 июля. Рулевой параплана летел с 40-летней пассажиркой и хотел приземлиться в акватории Авачинской бухты. Однако посадка на неподготовленный участок привела к падению. Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована. Ее состояние уточняется.

Вероятно, женщина решила провести на параплане пятничный досуг – возможно, даже приехала на Камчатку в отпуск. Об этом свидетельствует статья уголовного дела, по которому Восточное МСУТ СК проводит проверку – оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следователи уточняют обстоятельства.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о трагедии, случившейся с вертолетом Robinson на Камчатке. Во время частного полета погибли три человека.

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