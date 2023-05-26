Крысу-гурмана заметили в колледже во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, vdk_news

Учащиеся колледжа на улице Шепеткова, 60, столкнулись с неприятным зрелищем. В столовой, как сообщили очевидцы, крыса начала бегать по булочкам, которые могли попасть на тарелки студентов. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Видео неприятной встречи быстро распространилось в интернете. На записи видно, как крыса пробегает по подносу с уже приготовленными булочками. Важно отметить, что продукты не были защищены: не прикрыты ни полиэтиленом, ни крышкой.

Эта ситуация вызвала негодование среди жителей Приморского края. Скорее всего, колледж будет ожидать проверок со стороны различных организаций и органов власти в ближайшее время. «Комсомольская правда – Владивосток» попыталась связаться с руководством заведения, но трубку никто не взял.

Напомним, к сожалению, крысы в летний период во Владивостоке – не редкость. Грызуны занимались экспансией краевой столицы в теплые сезоны в прошлые годы, о чем подробно писала «КП».

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