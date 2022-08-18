Смерть, чума и инфекции – малая часть того, что могут принести грызуны на хвосте во Владивосток

По городу разгуливает два вида крыс. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Этим летом юрких грызунов во Владивостоке видели в самых необычных местах. Крысиные хвосты промелькнули в супермаркетах, ресторанах и даже в роддоме. Крысапокалипсис, или мы чего-то не знаем? Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с экспертами на эту тему. Рассказываем, кто несет ответственность за обработку территории от грызунов, а также делимся интересными фактами об этих вредителях.

ВКУСНЯШКИ-УБИЙЦЫ

Жители города, даже те, что очень сильно любят животных, не сильно рады встречам с семейством мышиных. Администрация Владивостока усиленно взялась за решение этой проблемы, первый этап дератизации прошел с 11 по 15 июля, второй – с 25 по 29, завершающий летний этап продлился с 8 по 12 августа.

Немалый объем работ для большей эффективности провели совместно с коммерческими организациями и общепитом. Начальник отдела текущего содержания управления содержания жилфонда администрации Владивостока Наталья Назарова отметила, что во всем происходящем ничего сверхъестественного нет. История, к сожалению, более или менее ежегодная и да, малоприятная.

– В жилых домах крыс травят управляющие компании, на городских территориях, в парках и скверах – городские службы, на предприятиях – владельцы. Все они заключают договоры с компаниями, которые имеют лицензию на данный вид услуг.

Эксперт также отметила, что проводить дератизацию могут только специализированные компании, имеющие лицензию на этот вид услуг. Соответственно, если есть лицензия, то это гарантия безопасности человеческого здоровья, так как в работе используются только разрешенные средства.

Отраву от грызунов раскладывают в подвалах, идут на хитрости. Обычно после того, как крыса съест смертельно опасное для нее лакомство, погибнет только через четыре дня. Почему так долго? Может, средство плохое? Нет, так нужно. Дело в том, что если смерть наступит быстрее, вредитель поймет, что это произошло именно из-за этой еды и сигнализирует об этом сородичам. Тогда они больше к этим «вкусняшкам» не приблизятся.

ПЛОДОВИТЫЕ ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА

Еще больше интересных фактов об этих животных рассказала доктор биологических наук Ирина Картавцева.

– У крыс, как и у любых млекопитающих вырабатывается иммунитет к тем или иным веществам. Поэтому их меняют. Случаи размножения грызунов во Владивостоке действительно участились. Есть теория, что это происходит раз в четыре года, но это неправда. Точнее сказать, это могло быть истиной, если бы мы говорили о лесных видах, у которых идет динамика как раз в такой промежуток времени. А у городских крыс есть все условия для того, чтобы плодиться постоянно.

В среднем одна особь может принести от семи до девяти детенышей. Максимум – 16 крысят. Эти животные размножаются раз в 21 день. Пугающая статистика. Если у крысы есть возможность питаться и место, где она легко спрячется, то в целом, активному продолжению рода ничего не мешает. Там, где не убирается мусор, нет кошек, которые могли бы охотиться на грызунов, и люди не следят за состоянием помещений – создаются все условия для очага вредителей.

– Крысы одни из самых грязных животных, которые переносят много заболеваний и представляют большую угрозу для гостей и жителей Владивостока. Список болезней включает десятки наименований и все время пополняется. Эти животные заражают продукты, воду, ужасные последствия могут быть, если эти мышеподобные поселятся в овощном хранилище. Люди рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), эта болезнь может привести к очень печальным последствиям, вплоть до летального исхода.

Эксперт также отметила, что во Владивостоке разгуливает два вида крыс: Серая, иначе говоря амбарная, ее чаще всего и встречают, и Черная. Последняя может и вовсе принести чуму, чаще всего она обитает в портах. Последняя эпидемия «черной смерти» в городе была в 1921 году и пришла со стороны Монголии.

Способствует ли хорошая погоду появлению грызунов на улицах города? Ирина Картавцева объяснила, что это может быть одной из причин частых неприятных встреч приморцев с этими животными, ведь зимой вредители чаще всего убегают в подвалы домов, а когда становится теплее, выбираются на улицу. Тем более им это только в радость, привыкли, что никто не пытается их поймать.

Кстати, по улицам города гуляет еще один представитель грызунов – полевая мышь. Ее легко узнать по темной полоске на спине. Они тянутся к водоемам, также, как и их вышеперечисленные сородичи. Самое ужасное, что она тоже переносит много инфекций. Любые вирусные инфекции могут передаваться по воздуху. В том числе с испарением фекалий этих зверьков.

Так выглядит полевая мышь. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Кстати говоря, купить средство от грызунов и правильно их применить – совсем разные вещи, поэтому часто люди дома не могут вывести крыс самостоятельно. Какие-то скандальные истории с крысиными хвостиками еще долго будут обсуждать. Так, например, вредителя заметили на террасе популярного японского ресторана, но все закончилось на позитивной ноте. Сотрудники извинились перед гостями и жителями города и сняли очень забавный ролик с мышеподобным посетителем.

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