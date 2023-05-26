Напали из-за детского кресла, один арестован: последние новости о мигрантах, забивших до смерти именинника в Приморье

Всех участников конфликта ранее задержали. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В Приморье избрали меру пресечения мигранту, которого обвиняют в покушении на убийство. Ранее он со своими товарищами избил 56-летнего именинника из-за чего тот скончался, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ранее редакция писала об этой ситуации: мужчина отдыхал с семьей в кафе, когда пришла пора вернуться домой, они вызвали такси. По последним данным, подтвержденным источниками «КП», близким к ситуации, отмечали день рождения пострадавшего. Однако между водителем и пассажирами возник конфликт, который обернулся смертельной дракой.

Так, по предварительной информации, 6 мая между таксистом и празднующими началась ссора из-за детского кресла, которого и не доставало в машине перевозчика. Ругань переросла в драку.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, таксист позвал на помощь трех своих приятелей, в итоге все четверо избили местного жителя, который позже скончался от полученных травм. Вероятно, удары наносили ногами по голове именинника.

От кулаков одного из мигрантов пострадал и другой пассажир, однако обошлось без трагедии. Именно агрессора и заключили под стражу, в СИЗО он пробудет месяц и 13 суток.

В ближайшее время суд выберет меры пресечения еще двум мужчина. Обвиняемого в убийстве заключили под стражу еще 10 мая.

Уголовные дела завели по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пунктам «ж», «и» части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц из хулиганских побуждений).

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