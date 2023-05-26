Участники нашумевшей перестрелки в Рощино отправятся на скамью подсудимых

Мужчинам утвердили обвинительное заключение. Фото: принтскрин видео.

История с перестрелкой в Рощино Красноармейского района, которая произошла еще весной прошлого года, получила продолжение. Трем мужчинам утвердили обвинительное заключение, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нашумевшая история произошла в мае 2022 года. Видео с вооруженным конфликтом в Рощино быстро разлетелось по социальным сетям Приморья. Итог этого боевика – погиб 23-летний парень, два других человека в возрасте 17 и 25 лет получили ранения.

В зависимости от роли каждого обвиняемого были заведены уголовные дела по пункту «а», «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением оружия, совершенное из хулиганских побуждений), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц), части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

После того, как приморцы получат копии обвинительного заключения, окончательное решение примет Красноармейский районный суд.

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