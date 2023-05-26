Дожди с грозами ворвутся в Приморье в последние дни мая

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В последние дни весны в Приморье ожидается неустойчивая погода, однако после дождей обстановка улучшится. Прогноз озвучили синоптики портала «Примгидромет». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились специалисты, 29 мая в некоторых районах края пройдут кратковременные дожди, также ожидаются грозы. Минимальная температура воздуха достигнет +8…+13°C, на северо-востоке +2…+7°C, максимальная поднимется до +18…+26°C, на побережье Тернейского района – до +8…+16°C.

Во вторник и среду, 30 и 31 мая, из-за гребня континентального антициклона в Приморье ожидается спокойная и солнечная погода. По ночам будет холодать до +1…+9°C, тепло сохранится лишь на южном побережье, столбики термометров здесь покажут до +10…+13°C. Днем 30 числа температура воздуха поднимется до +17…+25°C, в среду еще на 1-4 градуса выше.

Во Владивостоке 29 мая минимальные показатели термометров достигнут +11…+13°C, максимальная +21…+24°C. 30 и 31 числа похолодает на 1-3 градуса.

Напомним, что главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, нанесет ли по краю удар аномальный супертайфун MAWAR.

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