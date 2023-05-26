Во Владивостоке прокуратура проверяет колледж, в котором крыса бегала по еде студентов

Ситуация вызвала негодование среди жителей Приморского края. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура заинтересовалась публикациями в СМИ о нарушениях в работе столовой одного из колледжей во Владивостоке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На записи, которая распространилась в СМИ, видно, как крыса пробегает по подносу с уже приготовленными булочками. Важно отметить, что продукты не были защищены ни полиэтиленом, ни крышкой. Местом съемки стала организация среднего профессионального образования.

Прокуратура Ленинского района организовала проверку исполнения требований законодательства. Скоро надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что эта ситуация вызвала негодование среди жителей Приморского края. Скорее всего, колледж будет ожидать проверок со стороны различных организаций и органов власти в ближайшее время. Редакция попыталась связаться с руководством заведения, но трубку никто не взял.

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