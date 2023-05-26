Детский капитал. Сколько получили семьи Приморья за рождение ребенка

Государственную поддержку могут получить все семьи на каждого ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала 2023 года более 5 тысяч семей из Приморского края получили разовые выплаты при рождении ребенка. Общая сумма выделенных на это денег превысила 132 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Приморскому краю.

С 1 февраля 2023 года размер единовременной выплаты при рождении ребенка в Приморье составляет 27 тысяч рублей с учетом районного коэффициента 1,2 и 29 тысяч рублей с учетом районного коэффициента 1,3.

Чтобы рассчитывать на эту меру поддержки, неработающим жителям необходимо подать заявление в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Приморскому краю или в многофункциональный центр (МФЦ). Также можно воспользоваться онлайн порталом Госуслуг. А работающие приморцы могут обратиться к своему работодателю для оформления данной выплаты.

Напомним, что государственную поддержку могут получить все семьи на каждого ребенка. Кроме законных представителей, выплату могут получать также опекуны, усыновители или приемные родители.

К слову, в 2023 году Приморье стало первым регионом, где ввели так называемый миллион за третьего. Подробности – в материале.

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