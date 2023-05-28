Штормовое предупреждение из-за высокого класса пожароопасности объявили в Приморье

Подробности рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Синоптики Примгидрометра объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях. По информации специалистов, 28 мая на юге края ожидается высокий класс пожароопасности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали синоптики, стоит быть осторожными жителя Анучинского, Кавалеровского, Лазовского и Пограничного районов, а также приморцам из северной части Тернейского района. Дело в том, что пожароопасность в лесах в указанных муниципалитетов достигнет четвертого класса.

Напомним, ранее в правительстве Приморья сообщили о том, что во всех 34 муниципалитетах отменен особый противопожарный режим. Как поделился министр по делам ГОЧС Александр Златкин, в этом году край обогнал другие дальневосточные региона по показателям тушения возгораний. Местные власти продолжают проверки по выявленным в период ОПР случаям нарушения безопасности.

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