Десять человек могли погибнуть из-за пожара в шестиэтажном доме в Лесозаводске

О пожаре спасателям сообщили в 0:32. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Лесозаводске по неизвестным причинам произошел пожар в одной из квартир шестиэтажного дома. Возгорание тушили шесть человек с помощью трех единиц техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, о пожаре спасателям сообщили в ночь на 27 мая в 0:32. По словам приморцев, загорелась квартира в доме на Пушкинской.

Когда пожарные прибыли к зданию, из двери помещения на шестом этаже валил густой дым, а внутри горел диван. Из квартир спасатели эвакуировали 10 человек. Огонь повредили около четырех квадратных метров жилища. Никто не погиб и не пострадал, сейчас специалистам предстоит установить причину возгорания.

Напомним, что 26 мая в Приморье произошло несколько пожаров в разных населенных пунктах.

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